На ж/д вокзале в Рузаевке задержали вора из Ульяновской области

Житель Ульяновской области обокрал спящего пассажира на ж/д вокзале в Рузаевке.

Представители Рузаевского ЛО МВД России на транспорте сообщили, что правонарушитель увидел, что у мужчины из наружного кармана куртки виднелись деньги и мобильный телефон. Он присел на соседнее кресло, и убедившись, что за его деяниями никто не следит, вытащил средства и телефон. Сумма ущерба составила свыше 4 000 рублей.

Обнаружив пропажу, пострадавший поспешил за помощью к транспортным полицейским. Личность грабителя была определена. За кражу ему грозит лишение свободы на срок вплоть до пяти лет.

Источник: "Известия Мордовии".