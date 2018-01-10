Медведица Маша из саранского зоопарка решила передохнуть от семейной жизни

Пара бурых медведей в саранском зоопарке останется в этом году без приплода.

Судя по всему, медведица Маша решила передохнуть. Работники зоопарка тщательно следили за состоянием косолапой красотки. Как правило в начале января у нее уже рождались медвежата, однако в этот раз малышей не будет.

По словам директора зоопарка Павла Кшняйкина, Маша уже лет 6 приносит детенышей через год. Как правило в помете не меньше двух медвежат, а когда и больше. В минувшем году у бурых мишек родилась тройня, разок было и четыре детеныша.

На саранских медвежат всегда хороший спрос. Они известны собственным спокойным характером и тем, что хорошо поддаются дрессировке. Животных с удовольствием забирают в цирк.

Источник: "Известия Мордовии".