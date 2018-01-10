Полиция Саранска объявила в розыск молодую пару, укравшую алкоголь из магазина

Полиция Саранска разыскивает молодую пару, которую подозревают в краже алкоголя 31 декабря.

Сообщается, что преступление было совершено в 12:04 в специализированном магазине в ТЦ "Юго-Западный рынок" по улице Комарова.

Приметы подозреваемых: молодому человеку на вид 23-27 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы короткие русые. Был одет: черная куртка с капюшоном и меховой опушкой.

Его подруге на вид 25-28 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы черные ниже плеч. Была одета: куртка розового цвета с черной меховой опушкой.

Если вам, что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию.

Источник: 13.мвд.рф