В Мордовии выбрали Татьяну для конкурса "Татьяна Поволжья – 2018"

Студентка 3 курса архитектурно-строительного факультета МГУ им. Огарева Татьяна Кручинкина представит Мордовию на XV Межрегиональном конкурсе-фестивале "Татьяна Поволжья – 2018".

Сам конкурс пройдет с 21 по 26 января в Чувашском государственном университете им. Ульянова.

В настоящее время активно проходит подготовка к состязанию. Участниц ждет ряд этапов: конкурс талантов, танцевальное дефиле, конкурс-дефиле "Мифический герой моего края", конкурс социальных планов и финальное дефиле. Победительница получит не только лишь корону "Татьяны Поволжья – 2018", однако и возможность провести конкурс в следующем году для своей альма-матер.

Источник: "Известия Мордовии".