Наставник "Юниора-Спутник": С "нулем" очень тяжело выигрывать

Старший тренер "Юниора-Спутник" Сергей Орлов прокомментировал матчи с "Мордовией" (2:9, 0:3) в рамках Первенства ВХЛ.

"Хочу поздравить соперника с двумя победами. Хорошая, опытная, мастеровитая команда, и это видно. Вчера два периода еще как-то держались, а в третьем периоде четвертый гол выбил нас из колеи. Сегодня с ребятами поговорили, что не важно, какой счет - все равно нужно выходить, играть, стараться. Могли забить свои голы, но у нас опять хромает реализация моментов. С "нулем" очень тяжело выигрывать.

Будем работать дальше, не будем опускать рук. У нас молодая команда, есть, над чем работать, и мы будем это делать", - приводит слова Орлова пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru