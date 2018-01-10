Воробьев: Счет 9:2 не отображает полную картину первой игры "Мордовии" с "Юниором-Спутник"

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев подвел итоги двух матчей против "Юниора-Спутник". Поединки состоялись в Саранске и завершились двумя победами хозяев – 9:2 и 3:0.

"Давайте танцевать от того, что перед третьим периодом первого матча счет был 3:2, и итоговый результат было тяжело предсказать. Наверное, переломным моментом стало удаление, когда мы сначала реализовали буллит, а затем использовали большинство. Я понимаю, что после пятой шайбы соперник сломался. Результат 9:2 не отображает полную картину первой игры, что подтвердилось сегодня. Мы и забросили меньше, хотя это не главное. В начале игры у соперника были моменты, и сложись для них игра чуть удачнее, то нам было бы очень тяжело взять 3 очка.

Я еще в самом начале и на протяжении всего сезона говорил и говорю, что слабых соперников в нашей лиге нет. Эти матчи - лишнее тому подтверждение. Две игры мы выиграли, но они не были легкими", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru