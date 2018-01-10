Поздравление Василия Пискарева с годовщиной образования Мордовской автономии

Депутат Госдумы РФ Василий Пискарев поздравил главу Мордовии Владимира Волкова и всех жителей региона с 88-й годовщиной образования Мордовской автономии. Текст поздравления размещен на персональном сайте Василия Пискарева.

"Это событие стало знаковым для тех, кто родился и вырос на этой земле, связал с ней свою судьбу, отдает ей все силы и знания. Создание автономии помогло развитию самобытности мордовского народа, а самой республике позволило войти в число экономически развитых, промышленных, аграрных, культурных, а теперь и спортивных центров России.

Мордовия – поистине удивительный край, где живут трудолюбивые, гостеприимные и доброжелательные люди, которые умеют и любят работать. Я искренне горжусь их успехами и желаю всем жителям республики мира, счастья, процветания и чувства неизменной гордости за свой регион!" – сказано в поздравлении.