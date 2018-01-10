Автомобильный Крестный ход "За трезвость" пройдет в Саранске 12 января

В ближайшую пятницу, 12 января, в Мордовии пройдет автомобильный Крестный ход с иконой Богородицы "Неупиваемая чаша". Мероприятие призвано обратить внимание на проблему пьянства за рулем.

Организаторами Крестного хода являются активисты Союза православной молодежи республики. Проведение хода благословил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

Автопробег "За трезвость" начнется в 20:00 у Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова. Маршрут хода — крестообразный: он позволит охватить весь Саранск. Первая остановка произойдет на ул. Промышленная (Северный тупик), вторая - на ул. Осипенко (у фирмы "Ватт"), третья - на улице Победы (у нового комплекса Республиканской клинической больницы), четвертая и последняя - около кафе "Огни Саранска".

К участию в автомобильном Крестном ходе приглашаются все желающие.

Источник: "Известия Мордовии".