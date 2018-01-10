Воровка, находившаяся в федеральном розыске, попалась на краже велосипеда в Саранске

В Саранске задержали воровку, которая пребывал в федеральном розыске. В пресс-службе Росгвардии по РМ сообщили, что о краже из квартиры заявила местная жительница. По ее слова, неизвестные вынесли из квартиры личные вещи и быттехнику.

Хозяйка жилища также рассказала прибывшим по вызову правоохранителям, что в подъезде ей навстречу попались неизвестные мужчина и женщина, которые несли в руках велосипед – похожий был у ее сына. Однако тогда она не обратила внимания на эту деталь.

Женщину с детским велосипедом в руках, которая подходила под описание пострадавшей, обнаружили недалеко от места происшествия. Как оказалось, 47-летняя жительница одного из райцентров Мордовии находилась в федеральном розыске, поскольку уклонялась от отбывания наказания за старое преступление. Вместе с ней был задержан предполагаемый подельник – 40-летний местный житель.