Украинские "Рождественские встречи" пройдут в Саранске 13 января

В Саранске в канун Старого нового года, 13 января, состоятся "Рождественские встречи", в которых примут участие украинский народный хор "Крыниця" и творческий коллектив из Нижнего Новгорода "Калинове Гроно". Мероприятие пройдет в Саранском музыкальном училище имени Л.П. Кирюкова, начало в 13:00.

В программе вечера - мини-спектакль "Рождественские встречи в вертепе" и песни в исполнении творческих коллективов. Отметим, что "Рождественские встречи" уже стали доброй традицией в Мордовии. Так, в 2017 году в аналогичном концерте приняла участие украинская народная хоровая капелла Москвы.

Источник: "Известия Мордовии".