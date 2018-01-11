В Саранске подходит к концу строительство подтопляемого моста

Власти Саранска в скором времени оборудуют в городе подтопляемый мост. Он обеспечит выезд на улицу Рабочая с Химмаша, минуя большой мост.

Подтопляемый мост отличается от обычного тем, что во время паводка его перила можно убирать. Когда вода поднимется, дорога будет перекрыта, а когда ледоход заканчивается, мостом вновь можно пользоваться. Данное строение будет постоянным. На сегодняшний день работы находятся в завершающей стадии.

Стоит отметить, что новый мост крайне необходим столице РМ, так как позволит разгрузить другие путепроводы и магистрали. Когда в апреле-мае наступит сезон асфальтобетонных работ, мост достроят до полного завершения.

Источник: "Известия Мордовии".