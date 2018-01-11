Дмитрий Медведев освободил уроженца Мордовии от должности главы Госфильмофонда

Решением премьер-министра России Дмитрия Медведева от должности главы Госфильмофонда освобожден уроженец Мордовии Николай Бородачев. На его место назначен руководитель департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов. Распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

Николай Бородачев родился 22 июня 1948 г. в деревне Октябрь Ельниковского района Мордовской АССР. Окончил Душанбинский педагогический институт им. Шевченко. Работал заместителем председателя Государственного комитета по кинематографии Таджикской ССР, заместителем директора Республиканского кинопроката Республики Таджикистан. С 1995 г. - директор московского кинотеатра "Иллюзион", затем - заместитель гендиректора Госфильмофонда РФ.

Источник: "Известия Мордовии".