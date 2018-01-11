В Мордовии прошло "Новогоднее чудо"

В Ковылкинском районе Мордовии по инициативе районной администрации и содействии местного отделения партии "Единая Россия" прошла благотворительная акция "Новогоднее чудо".

В ней приняли участие предприятия и учреждения города, неравнодушные жители. Были собраны средства на подарки детям-инвалидам, ребятам из многодетных семей и семей со сложным материальным положением.

В рамках акции Дед Мороз с большим мешком подарков, Снегурочка, заместитель главы - начальник управления по социальной работе администрации Ковылкинского МР И.Н.Моисеева и активисты "Молодой гвардии" партии "Единая Россия" навестили детей из этих семей. Приход гостей был в каждой из них большой радостью. Ребята получили в подарок лакомства, мягкие игрушки, мячи, наборы для творчества.

Источник: "Известия Мордовии".