В Саранске задержали гражданина Украины, находившегося в розыске за разбой в Москве

Гражданин Украины, подозреваемый в совершении разбоя в Москве, попался хранителем порядка в Саранске.

Представители республиканского Отдела Росгвардии заявили, что двое подозрительных граждан были замечены возле магазина в Пролетарском районе. При проверке документов один из них заметно волновался и обнаружилось, не напрасно. Оказалось, что он находится в федеральном розыске.

Как объяснил арестованный, он приехал в Саранск на новогодние праздники к собственному другу. Для дальнейшего разбирательства его передали правоохранителям.

Источник: "Известия Мордовии".