Акушер-гинеколог из Мордовии приговорена к штрафу за избиение соседа

Акушер-гинеколог из Мордовии узнала свой приговор за нанесение побоев. Как сообщает Рузаевский районный суд, инцидент произошел в прошлом сентябре. Тогда дама поругалась со своим соседом и в ходе конфликта ударила его по лицу. Мужчине не получил серьезных травм, но решил не церемониться с обидчицей и написал заявление в полицию.

В судебном заседании обвиняемая свою вину не признала, но суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал ее виновной. Теперь доктору придется заплатить административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru