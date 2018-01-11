Жители Саранска сфотографировали дикую лису в центре города

Необычное явление было отмечено жителями Саранска. Совсем недалеко от центра города была обнаружена дикая лиса. Хищника заметили на улице Московской.

Очевидцы выложили в соцсеть фото животного. Отметим, что лиса не испугалась человека и даже позволила себя сфотографировать, причем с довольно близкого расстояния.

Это не первый случай, когда в черте города разгуливали лисы. В конце ноября такого же хищника видели на кольцевой развязке на Светотехстрое.

Зоологи предостерегают горожан от близкого контакта с лисами. Неизвестно, как поведет себя хищница в незнакомой обстановке. Кроме того, лисы могут быть переносчиками бешенства.