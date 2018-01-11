Судьба саранского стрелка Бесхмельнова решится 18 января

В Саранске близится к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении экс-шофера Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по РМ Владимира Бесхмельнова.

Напомним, что Бесхмельнов обвиняется в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц, а также в противозаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.

В процессе судебного следствия Бесхмельнов покаялся, сказав, что умысла на убийство у него не было. Гособвинитель запросил для Бесхмельнова 16 лет колонии строгого режима.

Окончательный приговор суд вынесет 18 января.

Источник: "Известия Мордовии".