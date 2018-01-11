Более 1800 парней было призвано на военную службу из Мордовии в прошлом году

В течение 2017 года на военную службу из Мордовии было призвано более 1800 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Из них 800 отправились служить осенью, а около 1000 – весной. Об этом сообщил военный комиссар республики Игорь Тихомиров.

"Призыв граждан на военную службу в 2017 году был сложным, но благодаря совместной работе с правительством республики, силовыми ведомствами, органами местного самоуправления военкомат республики успешно справился с поставленными задачами", - отметил Тихомиров.

Он также добавил, что трудности заключались прежде всего в так называемой "демографической яме", которая наблюдалась в 90-е годы. Сейчас в призывной возраст вступили парни, как раз родившиеся в то время.

Источник: "Известия Мордовии".