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Мордовский лыжник выступит на восьмом этапе Кубка мира ФИС

Мордовский лыжник выступит на восьмом этапе Кубка мира ФИС

Артем Мальцев из Мордовии выступит на восьмом этапе Кубка мира ФИС по лыжным гонкам.

Состязания пройдут в ближайший уик-энд в немецком Дрездене. В программе лыжных стартов только лишь короткие дисциплины – индивидуальный и командный спринт свободным стилем.

Напомним, что в феврале 2017 года лыжник КСШОР Артем Мальцев стал бронзовым призером этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Пхенчхане в составе второй российской спринтерской команды в паре с олимпийским чемпионом Никитой Крюковым. Они выступили в командном спринте свободным стилем.

Источник: "Известия Мордовии".