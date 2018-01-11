Мордовский лыжник выступит на восьмом этапе Кубка мира ФИС

Артем Мальцев из Мордовии выступит на восьмом этапе Кубка мира ФИС по лыжным гонкам.

Состязания пройдут в ближайший уик-энд в немецком Дрездене. В программе лыжных стартов только лишь короткие дисциплины – индивидуальный и командный спринт свободным стилем.

Напомним, что в феврале 2017 года лыжник КСШОР Артем Мальцев стал бронзовым призером этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Пхенчхане в составе второй российской спринтерской команды в паре с олимпийским чемпионом Никитой Крюковым. Они выступили в командном спринте свободным стилем.

Источник: "Известия Мордовии".