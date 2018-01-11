В Мордовии с 3 января ищут пожилого жителя Темникова

В Мордовии полиция разыскивает жителя Темникова Бориса Хабибулина. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что вечером 3 января мужчина ушел из дома и до сих пор не вернулся. Отмечается, что с собой у мужчины были деньги и паспорт.

На вид Хабибулину 60-65 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, голубые глаза, седые волосы до плеч, седая борода. Был одет в военную куртку зеленого цвета, на голове шапка черного цвета. Особые приметы: на обоих ногах выше колен имеются шрамы от ожогов.

"Если вам что-либо известно о его местонахождении, сообщите по телефонам: 8(83445) 2-60-76, 8(83445) 2-15-98", - сказано в сообщении МВД.

Источник: 13.мвд.рф