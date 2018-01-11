Женская сборная Мордовии по боксу выступит на чемпионате и первенстве ПФО в Ульяновской области

В городе Димитровграде Ульяновской области пройдет чемпионат и первенство ПФО по женскому боксу. Участие в турнире примет и команда Мордовии. За команду из региона-13 на этих соревнованиях выступят три воспитанницы школы бокса Олега Маскаева – Нурия Мясоутова (тренер Олег Морозов), Кристина Шевлягина (тренер Леонид Тужилин), Екатерина Пинигина (тренер Сергей Слизкой).

Участниками соревнований станут спортсменки четырех возрастных категорий - женщины 1999 г.р. и старше, юниорки 2000-2001 гг.р., девушки 2002-2003 гг.р. и девочки 2004-2005 гг.р.

Турнир в Димитровграде является отборочным к чемпионату и первенству России по боксу.

Источник: "Известия Мордовии".