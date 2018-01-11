Мордовия - одна из первых в ЦВО по показателю годности призывников

Показатель годности призывников в Мордовии остается традиционно высоким на протяжении последних лет. Вот и в 2017 году показатель составил 83,5%. Это один из лучших показателей в Центральном военном округе, который объединяет 29 субъектов РФ.

"За период призывных компаний 2017 года было освидетельствовано 6498 молодых людей. Из них признано годными по категории А (годен без ограничения) 2559 человек, что составило 39,4% от всех освидетельствованных. По категории Б (годен с незначительными ограничениями) - 2868 человек (44,1%), по категориями В (ограниченно годный), Г (временно не годный), Д (не годный к военной службе) - 1071 человек (16,5%)", - сказал председатель военно-врачебной комиссии военкомата РМ Виктор Якушкин.

Он также отметил, что при всем при этом наблюдаются и отрицательные тенденции. Например, на стабильно высоком уровне остаются заболевания систем кровообращения, эндокринной системы, органов дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы, психические заболевания, болезни глаз, нервной системы, болезни кожи.

Источник: "Известия Мордовии".