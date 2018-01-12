Житель Мордовии погиб во время пожара в доме бывшей сожительницы

В селе Гузынцы Большеберезниковского района Мордовии произошел роковой пожар, в результате которого погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, трагедия случилась 10 января.

Дом принадлежит пенсионерке 1962 года рождения, которая в последнее время там не проживает. В момент пожара в здании находился ее бывший сожитель, 53-летний мужчина. К сожалению, он не смог самостоятельно выбраться наружу. Тело жертвы пожарные обнаружили на кровати. По предварительным данным, он задохнулся продуктами горения.

Причина смертельного пожара устанавливается специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru