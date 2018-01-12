Саранский ХК "Олимп" занял второе место на Новогоднем Кубке РХЛ

Новогодний Кубок РХЛ завершился в Саранске. Участие в турнире приняли пять команд - ХК "Дзержинск", "Трактор СТТНН" (Нижний Новгород), сборная РХЛ, а также две команды из столицы РМ - "Олимп" и "Викинг".

Победителем турнира стали хоккеисты сборной РХЛ. Второе место в активе "Олимпа", третьим стал "Трактор СТТНН".

Обладателями индивидуальных наград стали:

- "Лучший защитник" - Алексей Попов (ХК "Дзержинск");

- "Лучший нападающий" - Николай Суров ("Викинг");

- "Лучший защитник атакующего плана" – Илья Клещев ("Трактор СТТНН");

- "Лучший вратарь" - Сергей Каверин (сборная РХЛ).

Приз MVP турнира (самого ценного игрока) получил Марат Уторов из "Олимпа", а лучшим бомбардиром стал игрок сборной РХЛ Александр Щербаков.

Источник: "Известия Мордовии".