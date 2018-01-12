Саранский ХК "Олимп" занял второе место на Новогоднем Кубке РХЛ

Новогодний Кубок РХЛ завершился в Саранске. Участие в турнире приняли пять команд - ХК "Дзержинск", "Трактор СТТНН" (Нижний Новгород), сборная РХЛ, а также две команды из столицы РМ - "Олимп" и "Викинг".
Победителем турнира стали хоккеисты сборной РХЛ. Второе место в активе "Олимпа", третьим стал "Трактор СТТНН".
Обладателями индивидуальных наград стали:
- "Лучший защитник" - Алексей Попов (ХК "Дзержинск");
- "Лучший нападающий" - Николай Суров ("Викинг");
- "Лучший защитник атакующего плана" – Илья Клещев ("Трактор СТТНН");
- "Лучший вратарь" - Сергей Каверин (сборная РХЛ).
Приз MVP турнира (самого ценного игрока) получил Марат Уторов из "Олимпа", а лучшим бомбардиром стал игрок сборной РХЛ Александр Щербаков.
Источник: "Известия Мордовии".