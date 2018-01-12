Двое мошенников из Рузаевки провернули аферу со страховкой

В Рузаевке будут судить преступную парочку, которая провернула страховую аферу. В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что в сентябре 2016 года жительница Мордовии купила разбитый автомобиль. Не имея денег для ремонта, она решила получить страховку через инсценированное ДТП.

К этому делу аферистка подключила своего знакомого. Парочка устроила мнимое ДТП и вызвала на место представления сотрудников службы аварийных комиссаров и дорожной полиции. Те документально зафиксировали факт ДТП. В итоге дамочка получила более 305 тысяч рублей компенсации.

В итоге женщину сгубила жадность. В марте 2017 года она обратилась в мировой суд с иском, так как сумма выплаты ее не удовлетворила. В ходе повторного рассмотрения дела страховщики выявили аферу.

Источник: prokrm.ru