Школьники Мордовии весной смогут ездить по России на поездах дальнего следования со скидкой 50%

Во время весенних каникул школьники Мордовии в возрасте от 10 до 17 лет смогут проехаться в купейном вагоне поезда дальнего следования со скидкой 50%. Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, отправлением в период с 23 марта по 1 апреля 2018 года.

Продажа билетов со скидкой уже стартовала. Оформить проездные документы можно как в кассе дальнего следования, так и на официальном сайте "РЖД". Для покупки билета необходимо предъявить паспорт, также его нужно будет показать при посадке в вагон.

Источник: "Известия Мордовии".