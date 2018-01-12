Жителя Саранска приговорили к 3 годам колонии за кражу из квартиры, в которой спала хозяйка

В Саранске осудили 24-летнего местного жителя, который совершил кражу с незаконным проникновением в жилище. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, в июне прошлого года парень проник в квартиру в доме на улице Ульянова. Он просто вошел в подъезд и увидел, что одна дверь на лестничной площадке приоткрыта, а свет в комнатах выключен.

Преступник был уверен, что все жильцы спят, а потому не побоялся зайти в помещение. В одной из комнат на столике рядом с кроватью, где спала женщина, он увидел сумку. Похититель вытащил из нее кошелек, забрал 7 тысяч рублей и покинул место преступления.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Тем не менее суд, рассмотрев все доказательства, приговорил вора к трем годам колонии особого режима. Кроме того, мужчине придется вернуть похищенные деньги.

Источник: mordovia.sledcom.ru