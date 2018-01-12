Более 90 купелей оборудуют в Мордовии на Крещение

Жители Мордовии в ночь с 18 на 19 января будут совершать обряд крещенских купаний. В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что для этих целей на территории республики подготовят 90 купелей, 10 из них – в Саранске.

Больше всего мест массового купания (до 8 штук) будет расположено в Зубово-Полянском, Ичалковском, Старошайговском, Рузаевском и Атяшевском районах.

Учитывая опыт предыдущих лет, ожидается посещаемость около 13 тысяч человек. Безопасность в местах купаний будут обеспечивать около 800 стражей порядка, в том числе 120 сотрудников МЧС. Спасатели призывают граждан купаться только в организованных местах.

Источник: 13.mchs.gov.ru