Питьевая вода в Мордовии - одна из самых чистых по России

Мордовия стала одним из лидеров России по рейтингу качества воды. Из 988 источников воды и водопроводов, расположенных в РМ, нет ни одного источника водоснабжения, не соответствующего санитарным нормам и правилам.

Кроме Мордовии, нет проблем с питьевой водой в Санкт-Петербурге, Ингушетии и Адыгее. А вот наиболее грязная вода зафиксирована в Томской области, Хакасии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Мурманской области и Дагестане.

В Мордовии часть проб воды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе 527 проб воды не соответствуют санитарно-химическим показателям по содержанию фтора. В ходе исследования воды на природные радионуклиды пробы с превышенным уровнем вмешательства в регионе-13 не обнаружены.

Источник: "Известия Мордовии".