Несколько улиц Саранска ждет реконструкция после ЧМ-2018

В Саранске две больших улицы ждет реконструкция уже после ЧМ по футболу.

Сообщается, что на улице Рабочая болотистая местность, а значит, там нужно будет отвести воду, сделать хорошую дренажную систему и ливневую канализацию, перенести сети. Естественно, и уложить качественное дорожное покрытие.

Расширять дорогу будут и на Солнечной, планируется, что там будет 4-полосная дорога. В настоящее время завершается работа над проектно-сметной документацией. Реконструкция будет разделена на пару этапов. Сперва от Лямбирского шоссе до школы N10 и от школы – вниз до улицы Пушкина. Предварительно же тут необходимо снести гаражи. Их время прошло, по этой причине при строительстве дорог запланировано максимальное количество парковочных мест.

Источник: "Известия Мордовии".