Активисты Союза православной молодежи РМ подарили теплую одежду бездомным Саранска

Союз православной молодежи Мордовии подвел итоги благотворительной акции "Теплое Рождество". В рамках мероприятия молодые люди посетили саранский Дом ночного пребывания и подарили бездомным шапки, шарфы, куртки и пальто, зимнюю обувь, а также привезли горячую еду. Все вещи для акции были пожертвованы горожанами.

"Сбор вещей для бездомных будет продолжаться. Обитателям ночлежки все еще не хватает теплых мужских вещей. Бездомные говорят, что им нужны варежки, свитера, шерстяные носки, брюки, зимние куртки. Желающие оказать помощь могут принести эти вещи в гуманитарный склад по адресу: ул. Кирова 63г. (с пометкой на пакете с вещами – "Для бездомных")", - рассказала председатель Союза православной молодежи Мордовии Ольга Зеткина.

Источник: "Известия Мордовии".