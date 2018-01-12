В Мордовии задержали нетрезвого угонщика автомобиля

Сотрудники полиции остановили в Темникове автомобиль ВАЗ-21102, за рулем которого находился пьяный молодой человек

У 24-летнего жителя села Русское Караево при себе не было ни водительских прав, ни документов на автомобиль. Как обнаружилось позже, авто было угнано со двора одного из зданий по улице Красино в райцентре.

Представители республиканского МВД рассказали, что задержанный за несколько часов до угона распивал алкоголь. По пути домой он заметил припаркованное авто с оставленными в замке зажигания ключами. Подвыпивший гражданин завел легковушку и помчался в сторону родного села. Однако вояж закончился у первого же экипажа ДПС.

Собственник ВАЗа узнал об угоне машины от работников полиции. В настоящее время им написано заявление о привлечении похитителя к уголовной ответственности.

Источник: 13.мвд.рф