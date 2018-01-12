В Мордовии уроженец Узбекистана получил срок за мошенничество

В Мордовии вынесен приговор 27-летнему уроженцу Узбекистана за мошенничество.

Напомним, что в июне 2017 года в полицию обратился уроженец Саранска и сообщил, что на его имя пришли уведомления о задолженности по кредиту, который он не оформлял.

Обнаружилось, что обманутый мужчина в феврале 2017-го подошел к знакомому с просьбой о ремонте телефона. Тот, в свою очередь, обманул друга и заверил, что телефон ремонту не подлежит и порекомендовал купить новый. В салоне сотовой связи он помог ему выбрать прибор и предложил использовать при оплате товара собственные бонусы от магазина, накопленные на карте. Жулик одновременно при оформлении покупки телефонного аппарата на паспорт пострадавшего взял кредит на сумму свыше 80 000 рублей. Средства он потратил на приобретение себе iPhone 7 и аксессуаров к нему.

За аферу гость - уроженец Узбекистана получил год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Источник: 13.мвд.рф