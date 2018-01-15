Саранские лицеисты отметили Всемирный день спасибо

Учащиеся саранского лицея №7 приняли участие в праздновании Всемирного дня спасибо, который отмечается 11 января. Ученики 2 "Б" класса собрали своих ровесников из начальной школы, познакомили их с историей появления этого слова, прочитали стихи и объяснили, какие еще слова вежливому человеку важно использовать в своей речи.

После этого ребята учили, как произносится слово "спасибо" на разных языках. Каждый участник мероприятия должен был произнести это слово 100 раз. Ребята охотно включились в игру, а некоторые даже перевыполнили "план".

Источник: "Известия Мордовии".