Житель Мордовии сбежал вместе с цирком-шапито, чтобы не платить алименты

Судебные приставы Башкирии задержали злостного неплательщика алиментов из Мордовии. Установлено, что гражданин задолжал своим четверым детям около 900 тысяч рублей.

Мужчина не жил дома, постоянной работы и заработка не имел. Соответственно, гасить долги он не спешил. Вместо этого он решил отправиться в "свободное плавание", сменил профессию и уехал колесить по стране вместе с цирковыми артистами.

Задержать нерадивого отца удалось в городе Белебей. Теперь циркачу придется выплачивать всю сумму своим детям. Вероятно, о жизни в шапито ему на время придется забыть.