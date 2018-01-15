Житель Мордовии через суд добился компенсации в 70 тысяч рублей за сгоревшую быттехнику

Электросетевая компания проиграла суд жителю Мордовии и теперь должна выплатить ему около 70 тысяч рублей за сгоревшую технику. Как сообщили в пресс-службе Рузаевского районного суда, в марте 2017 года по соседству с домом мужчины упал провод высокого напряжения. Из-за этого в доме произошел скачок электроэнергии, а быттехника вышла из строя.

Чтобы возместить материальный ущерб, потерпевшему пришлось обращаться в суд, который, рассмотрев все обстоятельства дела, встал на его сторону. В итоге электросетевая компания выплатит потерпевшему 19 429 рублей материального ущерба, неустойку в таком же размере, а также компенсацию морального вреда (7 тысяч рублей) и штраф в 22 929 рублей.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru