Юная жительница Саранска, мечтавшая о седьмом "Айфоне", осталась без 15 тысяч рублей

Жительница Саранска в погоне за относительно недорогим "Айфоном" стала жертвой мошенников. Юная леди потеряла 15 тысяч рублей и осталась без вожделенного смартфона.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, объявление о продаже седьмого "Айфона" по недорогой цене девушка увидела на одном из интернет-сайтов. Она списалась с продавцом, уточнила детали, а затем оплатила покупку онлайн при помощи своей банковской карты. Средства были переведены продавцу, после чего покупательница стала ждать товар.

Разумеется, даже спустя пару дней телефон не был доставлен девушке. Пострадавшая обратилась в полицию.

Источник: 13.мвд.рф