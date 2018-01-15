В Мордовии разыскивают без вести пропавшую Валентину Ширманову

В Мордовии родные и близкие разыскивают пропавшую Валентину Ширманову.

Сообщается, что женщина ехала из Саранска в Тольятти, однако при билетном контроле в Рузаевке у нее не обнаружилось проездного документа. Скорее всего, она его потеряла. В результате ночью 14 января 63-летнюю пассажирку ссадили с поезда. Последними Ширманову видели таксисты на Привокзальной площади

Приметы гражданки: светло-зеленая куртка, норковая голубая шапка, черные лосины, замшевые черные сапоги. Если вам известна любая информация о пропавшей женщине, позвоните в полицию.

Источник: 13.мвд.рф