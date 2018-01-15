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Главный федеральный инспектор вручил удостоверения представителям судейского сообщества Мордовии

Главный федеральный инспектор вручил удостоверения представителям судейского сообщества Мордовии

Главный федеральный инспектор Михаил Сезганов вручил удостоверения представителям судейского сообщества Мордовии. В торжественном мероприятии принял участие председатель Верховного суда Республики Мордовия Сергей Штанов.

Удостоверения, подписанные президентом РФ, получили председатель Торбеевского районного суда Евгений Неяскин и судья Ичалковского районного суда Дмитрий Куркин. Михаил Сезганов пожелал судьям добросовестно вершить правосудие с использованием наработанного опыта и, основываясь на законодательстве Российской Федерации.

Источник: "Известия Мордовии".