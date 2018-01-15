16 января в Саранске стартует Первенство ПФО по художественной гимнастике

В Саранске с 16 по 19 января пройдет Первенство ПФО по художественной гимнастике. Участие в нем примут спортсменки из 13 регионов РФ.

Мордовию будут представлять гимнастки, входящие в состав сборной команды на 2018 год. Это команда, выступающая в групповых упражнениях по программе КМС: Леванова Вера, Никишина Елизавета, Кирасирова Алина, Кремнева Карина, Тарасова Елизавета, Вартанова Серафима.

С индивидуальной программой выступят: Грачева Ева, Крестьянскова Алена, Ошкина Лизавета, Никишина Елизавета, Егорова Арина, Вартанова Серафима, Корпунова Ульяна, Юсупова Алия, Фильченкова Жанна, Гришина Александра, Косолапова Арина, Долгова Софья и Порватова Анна.

По итогам соревнования будет сформирована команда для участия в Первенстве России.

Источник: "Известия Мордовии".