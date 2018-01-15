В Саранске выбрали самый нарядный район города

В Саранске определили наиболее нарядный район города. Им стал Юго-Запад.

Старт интернет-опросу был дан на официальном веб-сайте мэрии 15 декабря и завершился 12 января. Почти что за месяц собственное мнение по поводу праздничного убранства районов Саранска смогли выразить свыше 37 тысяч человек. Даже в первые числа января ажиотаж вокруг голосования не утихал. Случалось, что за районы отдавали собственные голоса по 700-800 жителей в день.

С результатом практически в 34% голосов победу одержал Юго-Запад. На втором месте с 33% Химмаш. Тройку лидеров замыкает Светотехстрой с результатом 32%. А вот за Центр отдали собственные голоса всего 0,38%.

По словам главы Саранска Петра Тултаева, незначительный разрыв между районами – прекрасный показатель.

Источник: "Известия Мордовии".