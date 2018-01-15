Заключенный из Мордовии получит 170 тысяч рублей за травму на производстве

Рузаевский районный суд постановил, что заключенный колонии №2 УФСИН Мордовии должен получить 170 тысяч рублей за травму, полученную на производстве. Установлено, что осужденный трудился в столярном цеху для изготовления деревянных каркасов. Во время работы на деревообрабатывающем станке с ним произошло ЧП, в результате которого он получил телесные повреждения, нанесшие тяжкий вред здоровью.

Позже оказалось, что причиной несчастного случая стало отсутствие на станке ограждения режущих и движущих частей оборудования станка. Одним словом, к неприятности привела не халатность заключенного. Суд взыскал с исправительной колонии в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru