Качественные дома из клееного бруса от КСК "Цивиль"

Клееный брус зарекомендовал себя как надежный строительный материал, прошедший проверку временем. Отличные эксплуатационные характеристики в совокупности с привлекательным внешним видом позволил создавать комфортные и уютные деревянные дома эконом и премиум класса.

Клееный брус в строительстве

Строительство деревянных домов практиковалось испокон веков. Сейчас технологии и материалы позволяют взводить дома разной степени сложности, сохраняя дань традициям. Собственный дом для сезонного или постоянного проживания из клееного бруса прочен, надежен и не уступает по качеству и свойствам домам из бревна. Такому дому даже может не потребоваться дополнительная отделка: идеальная геометрия бруса смотрится красиво и дорого. Срок службы дома из клееного бруса измеряется десятилетиями, а при должном уходе и заботе запаса прочности хватит не на одно поколение.

Клееный брус: достоинства, о которых стоит упомянуть

Дом из клееного бруса, как и любой деревянный дом, обладает рядом минусов. В первую очередь это пожароопасность. Однако, при должной ответственности, использовании современных специальных пропиток, эта проблема отходит на второй план.

Достоинства дома из клееного бруса:

Сроки возведения быстрее, чем дома из оцилиндрованного бревна; Требуется меньше времени на усадку; Поверхность материала сохраняет целостность, не подвергаясь деформации или растрескиванию; Форма бруса, доступные размеры длины и сечений подходят для реализации сложных строительных объектов.

На сайте ООО "КСК "Цивиль" представлены проекты домов и бань, выполненных из клееного бруса. Часть из них успешно реализована в Поволжье, Москве и Московской области. Другая часть – находящиеся на той или иной стадии строительства. В них учтены современные тенденции строительства деревянных домов. Описание к проектам дает представление об особенностях каждого дома, его планировке и конструктивным особенностям.

Коттеджно-строительная компания "Цивиль" следит за новостями на рынке малоэтажного деревянного строительства, выбирая лучшие решения и идеи. С каждым клиентом ведется индивидуальная работа, которая предполагает выбор проекта согласно финансовым возможностям заказчика, пожеланиям и потребностям. Согласовывая изменения, следуя смете и оговоренным срокам, мы приступаем к строительству и воплощаем дом Вашей мечты в реальность.