Роспотребнадзор Мордовии предупреждает жителей республики об опасном для жизни "жиросжигателе"

Представители Роспотребнадзора Мордовии предупреждает жителей республики об опасном для жизни "жиросжигателе", содержащем химэлемент 2,4 динитрофенол (ДНФ). От его использования уже пострадали жители Соединенного Королевства.

Сообщается, что указанный продукт в Российской Федерации не разрешен к обороту как пищевой продукт. Но в нарушение требований законодательства рекламируется как "жиросжигатель" и реализуется через Интернет, в том числе через соцсети.

Роспотребнадзор призывает отказаться от приобретения и использования данного продукта. На сегодняшний день принимаются меры, нацеленные на пресечение его оборота.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru