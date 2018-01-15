Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Жительница Мордовии сожгла ягодицы во время пожара

Жительница Мордовии сожгла ягодицы во время пожара

Празднование Старого Нового года закончилось для жительницы Мордовии больничной койкой.

Представители республиканского МЧС заявили, что 38-летняя женщина встречала праздник с сожителем у него дома в селе Большие Березники. Когда начался пожар, пьяный мужчина вышел из дома, бросив не менее пьяную сожительницу в пылающем здании. Спасли ее пожарные, прибывшие на место вызова. С ожогами ягодиц и отравлением угарным газом она была госпитализирована. О ее состоянии не сообщается.

В результате пожара дом поврежден на площади 48 кв.м. Согласно предварительным сведениям, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.


Источник: 13.mchs.gov.ru