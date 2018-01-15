Жительница Мордовии сожгла ягодицы во время пожара

Празднование Старого Нового года закончилось для жительницы Мордовии больничной койкой.

Представители республиканского МЧС заявили, что 38-летняя женщина встречала праздник с сожителем у него дома в селе Большие Березники. Когда начался пожар, пьяный мужчина вышел из дома, бросив не менее пьяную сожительницу в пылающем здании. Спасли ее пожарные, прибывшие на место вызова. С ожогами ягодиц и отравлением угарным газом она была госпитализирована. О ее состоянии не сообщается.

В результате пожара дом поврежден на площади 48 кв.м. Согласно предварительным сведениям, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем.

Источник: 13.mchs.gov.ru