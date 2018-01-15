Петр Тултаев собирается наказать недобросовестных перевозчиков в Саранске

В мэрии Саранска подвели итоги работы в праздничные дни абсолютно всех служб, в числе которых и транспортники.

Мэр Саранска Петр Тултаев высоко оценил труд муниципальных перевозчиков. Работники предприятия "Горэлектротранс" исправно работали в период с 31 декабря по 8 января. Автобусы развезли жителей и гостей города уже после новогоднего фейерверка во все районы Саранска. Исправно выходили на маршрут и утром 1 января и в часы пик, когда в праздничные вечера люди ехали в гости. Вдобавок в рождественскую ночь был организован вывоз верующих с ночного богослужения в центре города.

В целом в новогодние каникулы на маршрутах работали 106 единиц муниципального транспорта. Это 54 автобуса и 52 троллейбуса.

Критике подверглась работа частных перевозчиков, которые в новогодние выходные весьма долго спали и выходили на маршрут ближе к обеду. Исключение составляет предприятие В.И. Копылова.

По словам Петра Тултаева, недобросовестных перевозчиков необходимо наказать, проработать вопрос о разрыве с ними договорных отношений. А вот честных шоферов необходимо похвалить, они должны знать, что администрация города постоянно готова ответить добром на добро.

Источник: "Известия Мордовии".