Чемпионат и первенство Мордовии по лыжным гонкам стартуют 21 января

21 января в Мордовии стартуют чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам. Спортсмены будут определять лучших в четырех возрастных группах: мужчины и женщины 1997 г.р. и старше, юниоры и юниорки 1998-99 г.р., юноши и девушки 2000-2001 г.р., 2002 г.р. и младше, и мужчины и женщины-ветераны от 40 лет и старше.

На 21 января запланирована индивидуальная гонка в свободном стиле. 4 февраля - индивидуальная гонка, стиль классический, 18 марта – марафон, стиль свободный.

Организаторы обращают внимание, что из-за отсутствия плотного снежного покрова первая гонка может быть перенесена из Саранска в Чамзинку.

Источник: mordovia-sport.ru