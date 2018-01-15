"Мордовия" потерпела поражение от "Алтая" в серии буллитов

Хоккеисты саранской "Мордовии" потерпели поражение от барнаульского "Алтая" в первом матче очередного тура первенства ВХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу барнаульцев.

В основное время в составе "Мордовии" отличился Саразов, за хозяев гол забил Локтев. В серии буллитов в саранской команде бросок реализовал только тот же Саразов, а у "Алтая" точны были Шубович и Соболев. Таким образом, "Мордовия" впервые в сезоне проиграла в серии буллитов.

"Алтай" – "Мордовия" - 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, бул. - 1:0)

Шайбы:

0:1 – Саразов (Дубинин, Кружилин) (18:39)

1:1 – Локтев (Соболев, Ковязин) (26:17).

Победный буллит: Соболев.