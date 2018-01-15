В число доверенных лиц Владимира Путина вошли 3 представителя Мордовии

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации зарегистрировала 259 доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. В это число вошли и три представителя Мордовии. Это директор музея изобразительных искусств им. Эрьзи Людмила Нарбекова, руководитель музея боевого и трудового подвига Николай Кручинкин, а также главный редактор одной из мордовских газет Олег Каштанов.

Выборы Президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации глава государства будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

Источник: "Известия Мордовии".