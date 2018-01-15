Молодая жительница Саранска не постеснялась обокрасть бабушку своего экс-жениха

Жительница Саранска не постеснялась обобрать до нитки пожилую женщину. У 64-летней женщины, которая приходится бабушкой бывшему жениху аферистки, хранились на банковской карте некие средства, которыми и завладела девушка.

Ранее 18-летняя леди встречалась с молодым человеком, вместе с которым они нередко бывали в гостях у бабушки парня. Та разрешила внуку использовать ее карту для оплаты покупок в Интернете. Все платежные операции проводили через телефон аферистки, поэтому она знала номер карты и получала на свой телефон необходимые пароли.

Когда молодые люди расстались, девушка не перестала иногда пользоваться картой бабушки своего экс-бойфренда. В итоге пожилая женщина не досчиталась 18 тысяч рублей.

Полицейские быстро вычислили мошенницу, свою вину она отрицать не стала, сообщили в МВД по РМ. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела.

Источник: 13.мвд.рф